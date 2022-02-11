На Камчатке самолет потерпел крушение

Опубликованы кадры с места ЧП с самолетом Ан-2, которое произошло в пятницу, 11 февраля, в районе населенного пункта Коряки Елизовского района Камчатского края, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Установлено, что воздушное судно разбилось во время выполнения полета в село Тымлат Карагинского района. По некоторым данным, это произошло практически сразу после взлета с необорудованной площадки.

Как сообщалось ранее, на борту находились два члена экипажа, они погибли.

Расследованием обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.