В России новый антирекорд по числу заражений COVID-19

В России за минувшие сутки были госпитализированы 19 281 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Количество госпитализаций уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85%.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 46 субъектах страны, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 11 февраля в РФ выявлено 203 949 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 197 076 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 6 873.

Умерли за сутки 722 человека, накануне от COVID-19 скончались 701 человек. Смертность в России продолжает незначительно расти вторые сутки подряд.

Выздоровели за сутки 112 236 человек, или на 5,8% больше в сравнении с 10 февраля.