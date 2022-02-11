ЧП у здания Государственной думы России

Строительные леса, которыми был закрыт фасад реконструируемого исторического здания в Георгиевском переулке, обрушились на одну из машин, закрепленных за депутатами.

Во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса, об этом передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Строительные леса были расположены на фасадной стене реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века.

В результате обрушения пострадал автомобиль ФГБУ "Автотранспортный комбинат Управделами Президента", сообщили РБК в профсоюзе работников учреждений управделами президента. "Машина относится к так называемому "депутатскому развозу", это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы", - сообщили в профсоюзе.

РБК направил запрос в МЧС, в пресс-службу Государственной Думы, а также в пресс-службу управделами президента.