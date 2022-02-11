https://news.day.az/world/1434880.html В Британии отменили карантин для непривитых туристов - ВИДЕО
В Британии отменили карантин для непривитых туристов - ВИДЕО
В Британии отменили карантин для непривитых туристов. А вакцинированным при въезде в государство теперь не нужно сдавать ПЦР. Важно, что иммунизация должна быть выполнена признанным в стране препаратом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Среди них Covaxin, Moderna, Pfizer, BioNTech и Janssen. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня.
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