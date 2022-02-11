Королевский музей изящных искусств Бельгии вернул картину "Цветы" Ловиса Коринта законным владельцам. Это - потомки супругов Густава и Эммы Майер, которые в 40 годы, спасаясь от нацистов, бежали из Германии за границу.

Картину они забрать не смогли, она была конфискована немецкими солдатами, а после войны осела в коллекции музея, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.