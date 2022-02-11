https://news.day.az/world/1434881.html Королевский музей изящных искусств Бельгии вернул картину "Цветы" - ВИДЕО
Королевский музей изящных искусств Бельгии вернул картину "Цветы" - ВИДЕО
Королевский музей изящных искусств Бельгии вернул картину "Цветы" Ловиса Коринта законным владельцам. Это - потомки супругов Густава и Эммы Майер, которые в 40 годы, спасаясь от нацистов, бежали из Германии за границу.
Картину они забрать не смогли, она была конфискована немецкими солдатами, а после войны осела в коллекции музея, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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