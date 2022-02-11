Китай провел учения одновременно в трех морях

Военные КНР приняли участие сразу в трех военных учениях, которые прошли одновременно в Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Желтом морях. Об этом сообщает в пятницу издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Маневры прошли в минувшую среду.

Так, Восточное командование театра военных действий провело учения в Восточно-Китайском море: в них приняли участие три миноносца, в том числе эскадренный миноносец типа 052D, которые отрабатывали маневрирование и навыки противовоздушной обороны.

Тем временем в Южно-Китайском море корабль снабжения Weishanhu и госпитальное судно Youai тренировали совместные действия при имитации боевых условий, готовились к поисково-спасательным операциям и дозаправке, вели стрельбы. Также в среду Северное командование театра военных действий проводило в Желтом море масштабные учения по отработке спасательных операций.

SCMP отмечает, что эти учения прошли два дня спустя после завершения пятидневных учений США и Япония Noble Fusion 2022. Они состоялись к востоку от Тайваня, к ним были привлечены авианосец ВМС США Abraham Lincoln, примерно 15 тыс. американских моряков и морских пехотинцев, а также 1 тыс. служащих Сил самообороны Японии. Это были наиболее масштабные учения подобного формата с 2018 года, уточняет SCMP.

Контр-адмирал ВМС США Крис Энгдал утверждал, что Noble Fusion 2022 не были направлены против какого-либо конкретного государства, а целью учений было укрепление партнерства США с прочими странами и демонстрация возможностей концентрировать силы и быстро перебрасывать их в нужный район.