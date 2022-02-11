«Гаванский синдром» деморализовал будущих дипломатов США

Глава американской ассоциации дипломатической службы (AFSA) Эрик Рубин рассказал о негативном влиянии "гаванского синдрома" на наем новых сотрудников, сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Рубина, люди опасаются, что правительство не сможет им помочь в случае столкновения с этой напастью, и гораздо менее охотно соглашаются работать за границей. Синдром негативно повлиял и на работу уже действующих сотрудников дипмиссий США.

"Люди получили настоящую травму и вред здоровью, это резко подорвало наш моральный дух, нашу готовность, нашу возможность набирать на дипломатическую службу новых сотрудников", - сказал Рубин.