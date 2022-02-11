В Турции заблокируют Голос Америки, Deutsche Welle и Euronews

Верховный совет радио и телевидения Турции (RTÜK) заявил, что Голос Америки (организация включена Минюстом в список иноагентов), Deutsche Welle и Euronews из-за отсутствия лицензии на вещание в этой стране будут заблокированы. Об этом сообщает Ahval, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя RTÜK Ильхана Ташчи, чтобы предотвратить блокировку, телеканалы должны в течение 72 часов подать заявку на получение лицензии.

В 2019 году в Турции был принят закон, согласно которому крупные вещатели должны получить в стране лицензию, открыть офис и платить налоги. Правила распространяются на медиакомпании, которые вещают в интернете, в том числе на Netflix.