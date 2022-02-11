Армения очень близка к дефолту, поскольку экономика держится на средствах за счет внешнего долга.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами 11 февраля заявил представитель Республиканской партии Армении, бывший депутат парламента Гагик Минасян.

По его оценке, внутри страны не генерируются необходимые средства, нет инвестиций, нет политической стабильности.

Рейтинг Пашиняна, по его оценке, резко упал после поражения в войне и после декабря 2021 года.