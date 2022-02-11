Необычный способ повысить популяцию макак нашли в британском зоопарке

Необычный способ увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нашли сотрудники британского зоопарка. Специалисты наняли музыканта, чтобы он исполнял для животных песни о любви, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Нам показалось, что музыка будет способствовать тому, что обезьяны станут активнее проявлять свою симпатию и любовь, а также настроятся на романтический лад", - объяснил директор зоопарка Мэтт Ловатт.

По информации Express and Star, к такому решению прибегли сотрудники администрации "Обезьяньего леса Третам", который находится в зоопарке графства Стаффордшир. Они пригласили Дэвида Ларги, который устраивает настоящие концерты для 140 берберских макак (маготов).

Уточняется, что особенно певцу удается исполнять композиции Марвина Грея, который, наряду со Стиви Уандером, находился у истоков современного ритм-энд-блюза.