https://news.day.az/world/1434960.html На Сицилии снова извергается вулкан - ФОТО - ВИДЕО
На Сицилии снова извергается вулкан - ФОТО - ВИДЕО
В Италии на острове Сицилия активизировался вулкан Этна, произошло извержение лавы. Об этом сообщает Volcano Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Вулканическая обсерватория в Катании сообщила, что взрывная активность в кратере юго-восточной вершины вулкана возобновилась прошлой ночью.
Вначале наблюдались незначительные выбросы пепла, но с 01:30 по местному времени вулканические толчки усилились до средних значений.
Около 13:30 по местному времени активность вулкана усилилась. В 14:32 потоки лавы начали переполнять край юго-восточного кратера.
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