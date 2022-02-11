Норвегия отменит ношение масок и соблюдение безопасной дистанции

Правительство Норвегии готовится объявить об отмене требования носить защитную маску и соблюдать безопасную дистанцию в публичных местах. Об этом сообщила в пятницу газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, детали послаблений будут обсуждаться в пятницу, поэтому возможны изменения. Официально о таком решении будет объявлено в субботу. Ранее в правительстве заявляли, что Норвегия может отказаться от всех антиковидных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля.

Власти страны уже отменили предписание об удаленной работе, ограничении на число гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице. В театрах и кинотеатрах можно не соблюдать безопасную дистанцию в один метр. Отменены также ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, срок самоизоляции сокращен с шести до четырех дней. Перед въездом в королевство можно не сдавать анализ на ковид.

В Норвегии двумя компонентами вакцины от коронавируса привито более 70% жителей старше 12 лет.