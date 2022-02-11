В Великобританию прибыли американские ядерные бомбардировщики B-52

На авиабазе Фэрфорд в Глостершире приземлились четыре стратегических ядерных бомбардировщика ВВС США B-52, вылетевшие с базы Майнот в Северной Дакоте.

Посадку самолетов засняли пользовали Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ВВС США сообщают, что на пути в Великобританию самолеты провели учения с британскими истребителями "Тайфун" и португальскими F-16.