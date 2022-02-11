https://news.day.az/world/1434990.html В Великобританию прибыли американские ядерные бомбардировщики B-52
В Великобританию прибыли американские ядерные бомбардировщики B-52
На авиабазе Фэрфорд в Глостершире приземлились четыре стратегических ядерных бомбардировщика ВВС США B-52, вылетевшие с базы Майнот в Северной Дакоте.
Посадку самолетов засняли пользовали Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
ВВС США сообщают, что на пути в Великобританию самолеты провели учения с британскими истребителями "Тайфун" и португальскими F-16.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре