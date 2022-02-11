https://news.day.az/world/1435037.html У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья острова Тайвань.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 66 км к северо-востоку от города Хуалянь с населением около 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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