Бельгия отменит часть ограничений против COVID-19

Власти Бельгии со следующей недели смягчат меры по борьбе с COVID-19 и, в частности, разрешат ресторанам и барам работать без ограничений по времени, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы можем начать смягчать некоторые меры. Больше не будет фиксированного времени закрытия баров и ресторанов, а также не будет лимита на количество человек, которые могут сидеть за одним столиком", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро в пятницу.

Власти страны объявили, что с 19 февраля цветовой уровень эпидемиологической угрозы опустится с самого высокого красного до оранжевого.

Также теперь в Бельгии можно будет не носить маски в барах и ресторанах, а ночные клубы и танцевальные площадки смогут вновь открыться. Мероприятия на открытом воздухе, в том числе концерты, смогут проходить в гораздо более мягких условиях.

Ранее об отмене или частичной отмене противовирусных ограничений объявили несколько европейских стран, в том числе Великобритания, Франция и Испания.

За весь период пандемии в Бельгии выявили более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 29,5 тыс. смертей от последствий заболевания.