В Италии началось извержение вулкана Этна

Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, выбросив пепел и клубы дыма в небо на высоту восьми километров.

Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.

Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился в районе 1 часа ночи.

На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".

"Кроме того, мы наблюдаем, как (в середине ролика - ред.) активность, кажется, почти прекращается, а затем возобновляется серией мощных взрывов", - говорится в сообщении INGV в Facebook.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.