США приняли решение об отправке еще 3 тыс. военных в Польшу

Пентагон подтвердил, что США приняли решение об отправке еще 3 тысяч военных в Польшу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, дополнительные силы США, как ожидается, прибудут в Польшу в начале следующей недели, заявили в ведомстве.

Ранее об этом сообщило агентство Reuters. По данным его источников, такое решение было принято в свете последнего проведения Россией учений в Беларуси и акватории Черного моря. Отмечается, что упомянутые военные проходят службу в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, а не сил США в Европе.

Один из собеседников агентства назвал данное развертывание американского контингента "существенным".