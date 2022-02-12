https://news.day.az/world/1435054.html Путин и Макрон проведут телефонный разговор
Путин и Макрон проведут телефонный разговор
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют провести в субботу телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Действительно, на завтра запланирован разговор с Макроном", - сказал представитель Кремля.
Ранее Елисейский дворец сообщил о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
На этой неделе Макрон и Путин провели переговоры в Москве. Обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Украины.
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