Талибы посетили Женеву и обратились к мировому сообществу

Делегация представителей движения "Талибан", посетившая Женеву, призвала мировое сообщество оказать помощь населению Афганистана. В заявлении, опубликованном в пятницу на сайте неправительственной организации Geneva Call, она заявила о согласии содействовать гуманитарной деятельности в стране и обеспечивать защиту сотрудников гуманитарных организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе из девяти пунктов делегация, возглавляемая Каландаром Ибадом, назначенным талибами министром здравоохранения, обратилась к международному сообществу с призывом "поддержать гуманитарные организации, чтобы помощь поступала в неполитической, беспристрастной и независимой манере, без каких-либо различий". Афганские представители высказались за "транспарентное взаимодействие" в решении вопросов доставки помощи. Они подчеркнули необходимость сохранения границ открытыми и отметили, что ожидают содействия усилиям талибов по "созданию безопасных коридоров" для доставки грузов помощи.

В этой связи афганская делегация заявила о "согласии" содействовать гуманитарной деятельности в Афганистане, "обеспечить защиту гуманитарных работников и [грузов] помощи". Кроме того, она обязалась способствовать "полному уважению и защите лечебных учреждений, транспорта и персонала, включая сотрудников из числа женщин", а также "сотрудничать" в разминировании, "защищать всех афганцев", в том числе путем содействия получению ими образования. Среди других обязательств делегации - продолжение взаимодействия с организацией Geneva Call, по приглашению которой она прибыла в Женеву, "уважение гуманитарных норм", защита окружающей среды и культурного наследия.