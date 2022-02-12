https://news.day.az/world/1435062.html Путин и Байден поговорят по телефону
Путин и Байден поговорят по телефону
Телефонная беседа президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по бакинскому времени).
Об этом сообщил в пятницу представитель Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром", - проинформировал он.
По утверждению американской стороны, "Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник". "Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились", - добавил чиновник.
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