Путин и Байден поговорят по телефону

Телефонная беседа президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по бакинскому времени).

Об этом сообщил в пятницу представитель Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром", - проинформировал он.

По утверждению американской стороны, "Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник". "Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились", - добавил чиновник.