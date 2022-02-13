Немецкий энергопереход дошел до фермеров

Энергопереход в Германии дошел до фермеров - власти начнут поощрять установку солнечных панелей на полях. На такой шаг власти пошли в попытке ускорить переход на возобновляемые источники энергии в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство поможет фермерам выделить до 15 процентов полей под установку солнечных панелей. Как заявили в Министерстве экономики Германии, в рамках инициативы удастся создать около 200 гигаватт (ГВт) дополнительных солнечных мощностей по сравнению с почти 60 ГВт в настоящее время. "Этот план помогает защитить климат и в то же время учитывает интересы сельского хозяйства и охраны окружающей среды", - заявил министр экономики Роберт Хабек.

Инициатива станет частью целого пакета предложений по сокращению использования ископаемого топлива в Германии. Менее чем за девять лет европейская страна планирует начать производить как минимум 80 процентов электроэнергии из возобновляемых источников. По состоянию на 2020 год эта доля составляла около 45 процентов. Для развития солнечных проектов в Германии также могут начать использовать болота, которые ранее были осушены для сельскохозяйственных целей. Однако для этого болотные территории придется восстановить, чтобы они снова стали поглощать углекислый газ.

Несмотря на стремление сократить долю электроэнергии на ископаемом топливе, ранее власти Германии заявляли о важности газа и трубопровода "Северный поток-2" для энергобаланса страны. Депутат бундестага рассказал, что российский газ является основным элементом для энергетического перехода.