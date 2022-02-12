https://news.day.az/world/1435102.html Швеция отказалась от вступления в НАТО
Швеция отказалась от вступления в НАТО
Стокгольм не намерен присоединяться к альянсу, заявила госсекретарь Швеции Карин Валленстен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По ее словам, в сложившейся ситуации исключительно важны стабильность и предсказуемость, сообщает Politico.
Валленстен отметила, что политика безопасности Швеции четко определена - страна намерена быть партнером НАТО, но вступать в альянс не будет.
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