Гибель дворника под колесами мусоровоза попала на камеры

11 февраля в поселке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края мусоровоз задавил дворника, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале "Сейчас в Чите" видно, что мужчина спокойно складывает пакеты с мусором в машину. Затем мусоровоз сдал назад, и дворник оказался под его колесами.

Сообщается, что мужчина умер сразу же.

"Травмы, полученные при аварии, оказались несовместимы с жизнью", - заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

По предварительным данным, это был несчастный случай. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.