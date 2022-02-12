https://news.day.az/world/1435104.html Гибель дворника под колесами мусоровоза попала на камеры - ВИДЕО
Гибель дворника под колесами мусоровоза попала на камеры - ВИДЕО
11 февраля в поселке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края мусоровоз задавил дворника, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале "Сейчас в Чите" видно, что мужчина спокойно складывает пакеты с мусором в машину. Затем мусоровоз сдал назад, и дворник оказался под его колесами.
Сообщается, что мужчина умер сразу же.
"Травмы, полученные при аварии, оказались несовместимы с жизнью", - заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
По предварительным данным, это был несчастный случай. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
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