Цены на нефть подскочили

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость апрельского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 3,98% и составила $95,05 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в марте повысилась на 4,51% и составила $93,93.