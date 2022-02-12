Лучшие в мире серфингисты собрались в Португалии

Лучшие в мире серфингисты покорили 15-метровые волны на соревнованиях Tow Surfing Challenge в Португалии. Состязания прошли в Назаре, одном из самых популярных мест любителей серфинга, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Назаре славится высоченными волнами, особенно во время шторма. Испытать себя здесь, говорят спортсмены, равносильно покорению Эвереста.

Серфингисты скользят по водной стене, набирая скорость, достигающую 80 километров в час. Возникающие в Назаре гигантские волны привлекают в этот курортный городок многочисленных туристов.