Невероятное полярное сияние над Швецией

Над деревушкой Паяла на северо-востоке Швеции можно было наблюдать невероятное северное сияние, вызванное геомагнитным штормом, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Фото необычного явления опубликовал фотосервис Reuters.

Как известно, геомагнитные бури (шторма) обычно вызываются вспышками на Солнце. А поскольку вспышки на главном светиле являются по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.

Что такое полярное сияние