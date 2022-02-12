https://news.day.az/world/1435156.html В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента
В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов, сообщил представитель избирательской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом сроки проведения голосования в ЦИК не назвали.
По данным Reuters, досрочные выборы состоятся 12 марта.
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