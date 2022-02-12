https://news.day.az/world/1435165.html Крупный пожар в Тегеране - ВИДЕО
Крупный пожар в Тегеране - ВИДЕО
Пожар возник в субботу утром на Большом базаре в иранской столице. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, пострадал ряд магазинов и торговых лавок, их количество не уточняется. Службам спасения удалось локализовать пожар.
На месте работают по меньшей мере шесть пожарных бригад.
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