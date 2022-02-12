Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии

Мессенджер Telegram заблокировал не менее 64 каналов по запросу МВД Германии и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Telegram больше не должен быть рассадником правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других подстрекателей", - заявила в этой связи министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

В начале февраля власти ФРГ впервые связались с руководством мессенджера из-за призывов к насилию в публикациях, размещаемых в каналах на этой платформе. Тогда Минюст ФРГ пригрозил Telegram судебным преследованием за разжигание ненависти. А Нэнси Фезер даже грозила мессенджеру блокировкой.

По данным Süddeutsche Zeitung, 10 февраля состоялась новая беседа между представителями немецких властей и Telegram, и стороны договорились оставаться "и далее в тесном контакте".