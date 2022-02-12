В России выделили сотни миллионов на изучение генома омикрона

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, которые помогут провести анализ генома омикрон-штамма.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

Средства выделяются из резервного фонда правительства для подведомственных учреждений Роспотребнадзора.