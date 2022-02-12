В Испании уничтожат 130 тысяч кур из-за птичьего гриппа

В Испании власти приказали забить 130 тысяч кур на фермах под Вальядолидом. В этом районе накануне была подтверждена вспышка птичьего гриппа. Вокруг очага установлена 10-километровая санитарная зона. Начиная с октября, H5N1 обнаружен практически по всей Европе, от Португалии до России. Так, во Франции ещё в конце января пришлось забить 2,5 миллиона кур, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

При этом испанские специалисты подчёркивают, что к человеку птичий грипп может передаваться лишь при длительном тесном контакте с птицей, а продукты - мясо, перья, яйца - практически безопасны.