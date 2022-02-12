https://news.day.az/world/1435205.html Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым

Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым

В мире, 12 февраля 2022 14:25 238
Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует провести в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Планирую] подчеркнуть единство и решение [союзников], когда я поговорю с господином Лавровым чуть позже этим вечером", - сказал Блинкен по итогам онлайн-конференции с участием госсекретаря и лидеров тихоокеанских островных государств. Он также сообщил, что в этот же день планирует провести телефонный разговор с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

В российском внешнеполитическом ведомстве ТАСС подтвердили, что Блинкен запросил провести в субботу телефонный разговор с Лавровым.

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