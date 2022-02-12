https://news.day.az/world/1435236.html Мощный взрыв в Китае, более 40 пострадавших
Мощный взрыв в Китае, более 40 пострадавших
Взрыв произошел в субботу в автобусе в городе Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай). Как сообщила газета "Хуанцю шибао", несколько пассажиров получили травмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Взрыв прогремел в 17:52 по местному времени, когда автобус находился на пересечении проспекта Хуанхэ дацзе и улицы Ниншаньлу в районе Хуангу.
В салоне был сильный хлопок, взрывная волна выбила стекла и повредила внешнюю обшивку автобуса. На видеозаписи очевидцев запечатлены по меньшей мере двое окровавленных мужчин.
По данным полиции, один человек погиб и 42 получили ранения.
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