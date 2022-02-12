Казахстанский блогер снял захватывающее видео с розовыми фламинго

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев 11 февраля снял на видео первую стаю фламинго, которая прилетела на озеро Караколь в Мангыстау. Видео незабываемого зрелища он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"К сожалению, подобраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет", - написал он.

Блогер добавил, что озеро Караколь - уникальное место в Мангистау. При желании из него можно сделать "Мекку орнитологии". В качестве примера он привел заповедник Рас-аль-Хор в Дубае.

Всего мужчина насчитал 50 особей фламинго.