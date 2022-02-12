ЕС планирует выделить Африке более $20 млрд

Евросоюз рассматривает возможность выделить около $22,7 млрд африканским странам в рамках программы Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, программа ЕС будет направлена на развитие транспортных сетей, цифровых технологий, проектов в области энергетики, образования и здравоохранения. Программа включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. Планируется также инвестировать в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении, отмечает агентство.

Ранее Еврокомиссия сообщила о запуске инвестиционной программы "Африка - Европа" объемом €150 млрд с целью развития инфраструктуры африканских государств.

Программа Global Gateway задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции "Один пояс - один путь". Ее главная цель - укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами. Одной из целей данной программы является сопутствующее продвижение западных норм и ценностей в мире.