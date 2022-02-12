https://news.day.az/world/1435252.html В Иране от коронавируса умерли еще 133 человека
В Иране от коронавируса умерли еще 133 человека
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 133 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 133 570.
За последние сутки в Иране выявлено 18 598 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 6 780 453.
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