https://news.day.az/world/1435274.html Пролив Босфор закрыт для судоходства
Пролив Босфор закрыт для судоходства
Главное управление береговой охраны Турции сообщило в субботу о приостановке движения судов через пролив Босфор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May", - отметили в ведомстве.
Согласно данным портала Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак.
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