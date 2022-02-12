Пролив Босфор закрыт для судоходства

Главное управление береговой охраны Турции сообщило в субботу о приостановке движения судов через пролив Босфор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May", - отметили в ведомстве.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак.