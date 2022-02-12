https://news.day.az/world/1435278.html Подробности телефонного разговора Путина и Макрона
Подробности телефонного разговора Путина и Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение 1 часа 40 минут обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в субботу по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам источника Agence France-Presse (AFP) в администрации французского лидера, "разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг Украины".
По данным AFP, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что искренний диалог несовместим с эскалацией.
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