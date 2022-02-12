Беседа Путина и Байдена завершилась

21:28

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (21:06 по бакинскому времени). Как передает Day.Az, об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом доме. О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

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20:23

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (20:04 по бакинскому времени). Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу журналистам представитель Белого дома.

"Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США", - проинформировал он.

Ранее о начале беседы сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак.

"Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья", - говорится в его публикации. Журналист добавил, что американский лидер находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).