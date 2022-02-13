Циклон уничтожил целые деревни на Мадагаскаре

Число погибших на Мадагаскаре в результате циклона Бацирай возросло до 101. Информация о погибших продолжает поступать из сильно пострадавших районов страны, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Обрушение жилых домов из-за оползней остается основной причиной этих смертей. Большинство жертв, застигнутых врасплох оползнями, были погребены под руинами. Поиски тел продолжаются, сообщает Madagascar Tribune.

По данным Reuters, на Мадагаскар прибыли гуманитарные работники из Франции и Германии, чтобы помочь местным жителям.

Бацирай стал вторым разрушительным штормом на Мадагаскаре за две недели. Накануне циклон Ана унес жизни 55 человек.