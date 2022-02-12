Достигнута рекордная добыча нефти в Иране

Данные ОПЕК показывают, что добыча нефти в Иране в первый месяц 2022 года, несмотря на продолжение экономических санкций, увеличилась на 21 тысячу баррелей до более чем 2,5 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за последние три года, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала отчет о добыче нефти своих членов за первый месяц 2022 года.

Согласно отчету, в январе добыча нефти ОПЕК увеличилась на 64 тысячи баррелей в сутки. Увеличение добычи нефти ОПЕК связано с решением членов этой организации наряду с производителями, не входящими в ОПЕК, увеличить свою добычу до 400 000 баррелей в сутки.

В связи с увеличением добычи на 64 000 баррелей добыча членов ОПЕК была на грани 28 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету вторичных источников, 13 членов этой организации в январе добыли 27 млн ​​981 тыс. баррелей сырой нефти, что на 64 тыс. баррелей больше, чем в декабре на сумму 27 млн ​​918 тыс. баррелей.

В январе Иран добыл 2 миллиона 503 тысячи баррелей сырой нефти, что на 21 тысячу баррелей больше, чем в декабре. Такой объем добычи был беспрецедентным за последние три года после полной реализации возврата санкций к иранской экономике и одностороннего выхода США из ядерной сделки.

В дополнение к этому увеличению добычи цена на иранскую тяжелую сырую нефть, которая является одной из ведущей нефти в ценовой корзине ОПЕК, также сопровождалась ростом цен, и в первый месяц 2022 года рост составил около 11 долларов США. за баррель.