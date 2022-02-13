Кадры смертельного ДТП с КамАЗом в Новой Москве - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео после массового ДТП в Новой Москве, передает Day.Az.
Напомним, авария произошла в Щаповском поселении. Там столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП погибла 48-летняя женщина. Еще три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в медицинское учреждение на вертолете.
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, авария произошла на 67-м километре Варшавского шоссе в районе пересечения с Калужским шоссе.
"В настоящее время имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительной версии, один из водителей выехал на встречку и спровоцировал ДТП.
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