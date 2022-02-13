Кадры смертельного ДТП с КамАЗом в Новой Москве

В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео после массового ДТП в Новой Москве, передает Day.Az.

Напомним, авария произошла в Щаповском поселении. Там столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП погибла 48-летняя женщина. Еще три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в медицинское учреждение на вертолете.

Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, авария произошла на 67-м километре Варшавского шоссе в районе пересечения с Калужским шоссе.

"В настоящее время имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной версии, один из водителей выехал на встречку и спровоцировал ДТП.