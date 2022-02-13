ВВС Турции уничтожили трех террористов в Ираке

ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК на севере Ирака. Об этом сообщает в субботу в Twitter Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В рамках продолжающихся антитеррористических операций ВС Турции, в районе Хафтанин воздушным ударом уничтожены два боевика террористической организации РПК, еще один нейтрализован в районе Синджар. Операции ВС Турции будут продолжены", - говорится в сообщении.