Более 86 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 272 человека.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 448 347 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 86 193 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 73 526 человек.