https://news.day.az/world/1435310.html Более 86 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в Турции
Более 86 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в Турции
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 272 человека.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 448 347 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 86 193 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 73 526 человек.
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