https://news.day.az/world/1435313.html Переговорные делегации Ирана и ЕС встретились в Вене
Переговорные делегации Ирана и ЕС встретились в Вене
Делегации Ирана и Европейского Союза встретились в Вене, поскольку в австрийском городе ведутся переговоры между Ираном и пятью мировыми державами, известными как "Большой пятеркой", передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
Переговоры между Ираном и делегацией ЕС возглавили старший переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.
Ранее Багери Кани также встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.
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