https://news.day.az/world/1435315.html На Олимпийские игры надвигается буря
На Олимпийские игры надвигается буря
В районе Пекина, где сейчас проходят Зимние Олимпийские игры, ожидается мощный снегопад, сообщается на сайте Китайского метеорологического управления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Значительные снегопады ожидаются в том числе и в местах проведения игр.
"С 08:00 вчерашнего дня до 06:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне", - указано в сообщении метеорологов.
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