https://news.day.az/world/1435316.html Четверо детей погибли в пожаре в Якутии - ФОТО
Четверо детей погибли в пожаре в Якутии - ФОТО
В России в селе Сунтар Сунтарского района Якутии в результате пожара в ночь на 13 февраля в частном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Ведомство начало проверку.
Уточняется, что в ликвидации возгорания принимали участие 12 спасателей и две единицы техники, а общая площадь пожара составила 70 кв. м.
"Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки", - отметили в прокуратуре.
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