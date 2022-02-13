Четверо детей погибли в пожаре в Якутии

В России в селе Сунтар Сунтарского района Якутии в результате пожара в ночь на 13 февраля в частном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ведомство начало проверку.

Уточняется, что в ликвидации возгорания принимали участие 12 спасателей и две единицы техники, а общая площадь пожара составила 70 кв. м.

"Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки", - отметили в прокуратуре.