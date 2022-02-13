В Лондоне обрушилось здание, есть пострадавшие

В столице Великобритании Лондоне в результате частичного обрушения здания травмированы 13 человек. Четверых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел вечером в субботу, 12 февраля. Обрушился антресольный этаж в баре Two More Years.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям. Четверых доставили в больницу.

"Был просто какой-то треск... Я и мой друг побежали в сторону, и все это рухнуло за считанные секунды", - рассказал очевидец.

Спасатели помогли выбраться семи посетителям заведения.

Причины случившегося не уточняются.