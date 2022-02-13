Южная Корея может помочь Европе с поставками газа

Власти Южной Кореи рассматривают возможность организации поставок природного газа в Европу. Об этом сказал глава МИД Республики Корея Чон Ый Ен, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос", - заявил Чон Ый Ен на пресс-конференции по итогам переговоров с американским и японским коллегами.