https://news.day.az/world/1435334.html Южная Корея может помочь Европе с поставками газа
Южная Корея может помочь Европе с поставками газа
Власти Южной Кореи рассматривают возможность организации поставок природного газа в Европу. Об этом сказал глава МИД Республики Корея Чон Ый Ен, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос", - заявил Чон Ый Ен на пресс-конференции по итогам переговоров с американским и японским коллегами.
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