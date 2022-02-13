"Конвой свободы" добрался до центра Парижа и Гааги

Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных подъездах к столице, и заявила, что им удалось остановить не менее 500 автомобилей, направлявшихся на запрещенный протест, но несколько десятков машин просочились в центр города, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Силам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.

Ситуация усложнилась, когда участники "Конвоя свободы", среди которых не только противники вакцинных пропусков, но и "желтые жилеты", примкнули к разрешенным акциям протеста против антиковидных ограничений в Париже.

Автомобили, дома на колесах и фургоны в течение 2-3 дней на пониженной скорости по второстепенным дорогам добирались до столицы со всей Франции. Всего около 3,5 тысяч транспортных средств.

Вдохновленные протестными движениями в Канаде и Франции десятки грузовиков заблокировали подъезд к парламентскому комплексу в Гааге.

К дальнобойщикам присоединились и другие протестующие против антиковидных ограничений.

Полиция призвала протестующих перебраться в соседний парк, но многие настаивают на том, что колонна останется здесь "минимум на неделю".

Первыми так называемый "Конвой свободы" организовали канадские дальнобойщики в знак протеста против требования вакцинации при пересечении границы с США.

По пути в Оттаву к ним присоединились и другие противники антиковидных мер. Их примеру последовали во Франции и теперь в Нидерландах.